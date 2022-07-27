Парк в Жуковском благоустроят и расширят в 2023 году

В Жуковском согласовали предоставление двух земельных участков для благоустройства на этой территории парка культуры и отдыха. С таким сообщением выступила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она отметила, что все работы в будущем парке начнутся уже в следующем году.

«Здесь предполагается организовать пешеходные и велосипедные экотропы, а также установить скамейки. Парк уже достаточно большой и уютный, содержит разнообразные тематические развлечения: тропы для прогулок, детские площадки, аттракционы, сцену, зону воркаута, площадки для игры в мяч и велосипедистов», — сказала Наталья Адигамова.

По ее словам, присоединение дополнительных участков позволит расширить и улучшит территорию, при этом сохранив ее экологическую функцию в интересах здоровья жителей. Все будет сделано так, чтобы посетителям хотелось приходить сюда снова и снова, отметила Адигамова. В настоящий момент разрабатывается проект благоустройства, в котором будет учтена новая территория. Благоустройство парка планируется начать в 2023 году.

В Подмосковье в этом году благоустроят 19 небольших зеленых территорий — скверов в шаговой доступности. Также, в регионе окультурят 50 лесопарков, о чем на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев.