Парк отдыха имени Талалихина в Подольске благоустроят к 2023 году

Парк культуры и отдыха имени Талалихина в подмосковном Подольске благоустроят к 2023 году. Это следует из аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

«Опубликована закупка на благоустройство территории парка культуры и отдыха имени Талалихина в городском округе Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Закупку опубликовал Комитет по конкурентной политике. Подрядчика определят 16 июня. Работы пройдут по адресу: улица Рабочая, 5Б. Победителю аукциона предстоит наладить в парке освещение, обустроить дорожные покрытия, нанести дорожную разметку, заняться озеленением территории, построить две лестницы и игровую площадку.

Благоустройство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Московской области и Подольска.

О том, что парк благоустроят, стало известно в начале мая.