Парки и скверы 20 городских округов Подмосковья ждет обновление
Национальный проект «Жилье и городская среда» дал старт сезонным работам по благоустройству в Подмосковье.
Масштабные работы пройдут на пешеходных улицах, городских площадях и набережных, в зонах отдыха, парках и скверах. В некоторых городах будут продолжены работы по благоустройству, начатые в прошлом году.
«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев ставит перед нами задачу держать высокий темп благоустройства. Мы пятый год реализуем масштабную программу по благоустройству. Комфортная городская среда в настоящее время влияет на темпы развития региона в целом, социально-политическую обстановку, темпы миграции населения и привлечение инвестиций. У нас большие планы по благоустройству в регионе на этот год. Сделаем более 60 объектов», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Список территорий, где стартовали работы:
1.г.о. Истра — Торговая площадь.
2.г.о. Одинцовский — парк Малевича.
3.г.о. Бронницы — парк в районе озера Бельское.
4.г.о. Богородский — Фонтанная площадь.
5.г.о. Жуковский — площадь перед Дворцом Культуры.
6.г.о. Наро-Фоминский — парк Победы.
7.г.о. Раменский — парк усадьбы «Раменское».
8.г.о. Электрогорск — пешеходная зона пл. Советская, ул. Св. Константина, ул. М. Горького, ул. Безымянная.
9.г.о. Пушкинский — Центральный парк культуры и отдыха.
10. г. о. Подольск — парк культуры и отдыха им. В. Талалихина.
11. г. о. Краснознаменск — парк на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР».
12. г. о. Лобня — парк «Река времени».
13. г. о. Волоколамский — парк Победы.
14. г. о. Фрязино — центральная часть города.
15. г. о. Одинцовский, г. Звенигород — ул. Московская.
16. г. о. Пущино — зона отдыха у фонтана.
17. г. о. Котельники — сквер «Патриот».
18. г. о. Домодедово — парк «Взлёт».
19. г. о. Наро-Фоминский, г. Верея — пешеходная зона.
20. г. о. Павловский Посад — сквер по адресу: пер. Герцена, 19/14.
Для того, чтобы каждый житель Московской области мог ознакомиться с запланированными к благоустройству на 2022 год объектами, была запущена интерактивная карта. В ней указаны сроки и виды проведения работ по каждой территории. На соответствующей странице в интернете жители могут оставить свой вопрос или пожелание. Для удобства онлайн-карта размещена на портале «Добродел» и сайте Министерства благоустройства.