Парки и скверы 20 городских округов Подмосковья ждет обновление

Национальный проект «Жилье и городская среда» дал старт сезонным работам по благоустройству в Подмосковье.

Масштабные работы пройдут на пешеходных улицах, городских площадях и набережных, в зонах отдыха, парках и скверах. В некоторых городах будут продолжены работы по благоустройству, начатые в прошлом году.

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев ставит перед нами задачу держать высокий темп благоустройства. Мы пятый год реализуем масштабную программу по благоустройству. Комфортная городская среда в настоящее время влияет на темпы развития региона в целом, социально-политическую обстановку, темпы миграции населения и привлечение инвестиций. У нас большие планы по благоустройству в регионе на этот год. Сделаем более 60 объектов», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Список территорий, где стартовали работы:

1.г.о. Истра — Торговая площадь.

2.г.о. Одинцовский — парк Малевича.

3.г.о. Бронницы — парк в районе озера Бельское.

4.г.о. Богородский — Фонтанная площадь.

5.г.о. Жуковский — площадь перед Дворцом Культуры.

6.г.о. Наро-Фоминский — парк Победы.

7.г.о. Раменский — парк усадьбы «Раменское».

8.г.о. Электрогорск — пешеходная зона пл. Советская, ул. Св. Константина, ул. М. Горького, ул. Безымянная.

9.г.о. Пушкинский — Центральный парк культуры и отдыха.

10. г. о. Подольск — парк культуры и отдыха им. В. Талалихина.

11. г. о. Краснознаменск — парк на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР».

12. г. о. Лобня — парк «Река времени».

13. г. о. Волоколамский — парк Победы.

14. г. о. Фрязино — центральная часть города.

15. г. о. Одинцовский, г. Звенигород — ул. Московская.

16. г. о. Пущино — зона отдыха у фонтана.

17. г. о. Котельники — сквер «Патриот».

18. г. о. Домодедово — парк «Взлёт».

19. г. о. Наро-Фоминский, г. Верея — пешеходная зона.

20. г. о. Павловский Посад — сквер по адресу: пер. Герцена, 19/14.

Для того, чтобы каждый житель Московской области мог ознакомиться с запланированными к благоустройству на 2022 год объектами, была запущена интерактивная карта. В ней указаны сроки и виды проведения работ по каждой территории. На соответствующей странице в интернете жители могут оставить свой вопрос или пожелание. Для удобства онлайн-карта размещена на портале «Добродел» и сайте Министерства благоустройства.