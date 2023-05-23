Подмосковье 23 мая 2023, 17:16 Вторую часть выставки современного искусства под открытым небом открыли в парке Малевича в Одинцове Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Еще пять работ современных российских авторов появились в одинцовском парке Малевича. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В экспозицию под открытым небом вошли объекты, созданные в разные годы Игорем Шелковским, Леонидом Тишковым, Аллой Урбан, Александром Константиновым и Романом Ермаковым. Их работы — это новый взгляд на художественное наследие прошлого века.

Реклама

Для посетителей парка доступен аудиогид «При чем тут Малевич?», созданный сотрудниками Третьяковской галереи. К открытию второй части выставки он был переработан и дополнен. Гости парка смогут узнать много интересного о ключевой фигуре русского авангарда, уловить связь творчества современных художников с его идеями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом во всех округах региона проведут множество мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».