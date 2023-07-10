Подмосковье 10 июля 2023, 06:30 Парк имени Островского благоустроили в Ступине Министерство благоустройства Московской области

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Парк имени Н. Островского в Ступине открыли после ремонта, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. По словам главы ведомства Михаила Хайкина, это место пользуется большой популярностью среди местных жителей. Парк стал комфортной зоной для прогулок, отдыха и занятий спортом.

«Мы постарались создать все условия для того, чтобы тут было интересно и удобно всем группам населения. Так, по просьбе представителей старшего поколения мы заменили скамейки на более удобные, чтобы пожилые люди чувствовали себя комфортно и могли почаще приходить в парк гулять и дышать свежим воздухом», — подчеркнул министр.

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В прошлом году, в ходе первого этапа благоустройства специалисты очистили лес, обустроили велодорожку и озеленили территорию. После завершения второй части обновления в парке появился сухой фонтан, сцена с амфитеатром, игровая площадка для детей, павильон для мастер-классов и место для выгула собак. Кроме того, в зоне для тихого отдыха установили комфортную читальню.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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