28 февраля 2024, 17:54
Парк имени Ивана Воробьева в Луховицах благоустроят в 2024 году
Парк культуры и отдыха имени Ивана Воробьева благоустроят в Луховицах в 2024 году. Там появятся прогулочная и спортивная зоны, а также скейт-парк.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды». На территории разместят входные группы, обустроят зоны для прогулок и занятий спортом, а также скейт-парк и другие площадки. В парке появится место для проведения мероприятий.
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Благоустройство
Луховицы
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