Подмосковье 28 февраля 2024, 17:54 Парк имени Ивана Воробьева в Луховицах благоустроят в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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Парк культуры и отдыха имени Ивана Воробьева благоустроят в Луховицах в 2024 году. Там появятся прогулочная и спортивная зоны, а также скейт-парк.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды». На территории разместят входные группы, обустроят зоны для прогулок и занятий спортом, а также скейт-парк и другие площадки. В парке появится место для проведения мероприятий.

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