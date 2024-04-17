Подмосковье 17 апреля 2024, 13:05 Парк «Фабричный» в Истре вошел в топ-10 в Подмосковье на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Парк «Фабричный» в городском округе Истра на прошлой неделе посетили более 41 тысячи человек. Он вошел в десятку лидеров по популярности у жителей и гостей Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, один из самых красивых и уютных истринских парков оказался на шестом месте.

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Скоро там начнет работать летняя эстрада на 300 мест, а уже сейчас маленькие жители Истры с удовольствием проводят в парке время, ведь в 2022 году в «Фабричном» открылся автогородок с дорожными знаками, железнодорожным переездом и работающими светофорами. Дети в игровой форме учат правила дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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