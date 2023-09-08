Подмосковье 08 сентября 2023, 14:54 Парк «Фабричный» в Дедовске благоустроят к концу сентября Пресс-служба администрации городского округа Истра

Читать 360tv в

Ограждение и входную группу заменят в парке «Фабричный» в городе Дедовск. Работы планируют завершить до конца сентября.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

Также жители попросили обустроить в парке тихие зоны для отдыха.

Реклама

«Был запрос от старшего поколения предусмотреть зону отдыха и поставить дополнительные лавочки там, где нет шума и гама детей, играющих на новых площадках. Эти локации мы присмотрели», — рассказала глава Истры Татьяна Витушева.

В парке уже открыли кафе с летней верандой. Пока местные жители могут купить там только мороженое, соки и выпечку. С октября кафе перейдет на основной режим работы с кухней и полноценным меню.

Масштабная перезагрузка парковой зоны в Дедовске началась еще два года назад. Сейчас парк «Фабричный», находящийся за Дедовским домом культуры, стал одним из самых популярных мест для прогулок у местных жителей.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».