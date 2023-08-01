Подмосковье 01 августа 2023, 17:17 Парк «Экоберег» в Химках вошел в топ-4 самых посещаемых в Подмосковье Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Министерство благоустройства Московской области опубликовало рейтинг самых посещаемых парков региона. Среди них 4-е место занимает зона отдыха «Экоберег» в Химках.

Более 560 тысяч людей посетили парк «Экоберег» в Химках с января. Всего за последние годы в округе построили и открыли 11 новых парков и 28 скверов.

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«Мы продолжим благоустройство зеленых зон в городе. Наша задача — сделать так, чтобы у каждого химчанина в шаговой доступности были места для отдыха и прогулок», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Еще семь парков и пять скверов обновят в округе к 2027 году. Сейчас благоустройство ведется в парке имени Толстого и Химкинском лесопарке.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве традиционных городских парков.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы для того, чтобы приводить в порядок городские, традиционные парки, которые помнят и знают разные поколения. А поддержка президента и принятый Государственной думой закон позволяет нам еще более качественно наводить порядок в лесах, делать там места отдыха, культурного, цивилизованного проведения времени», — сказал Андрей Воробьев.

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