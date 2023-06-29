Подмосковье 29 июня 2023, 17:38 Параспортсмены из Химок стали чемпионами России по легкой атлетике и стрельбе из лука

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Воспитанники спортивных школ в Химках успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Чебоксарах и Тульской области. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья выиграли 10 медалей в турнирах по легкой атлетике и стрельбе из лука.

Сурдоспортсмены из клуба «Благо» Диана Куликова и Алексей Ельников выступили на чемпионате России по легкой атлетике. Девушка и молодой человек выиграли золото в беге на три километра. Также Диана получила бронзовую медаль за дистанцию полтора километра.

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«Состязания выдались очень напряженными и полными неожиданностей. И если в технических видах лидеры показывали свои стабильные результаты, то в беговых дисциплинах случались локальные сенсации, но это не помешало нашим воспитанникам стать лидерами зачета», — рассказала директор спортивной школы «Благо» Людмила Рыжова.

Участие в соревнованиях приняли свыше 300 спортсменов из 42 регионов страны. Лучшие из них попадут в сборную России и выступят в Летних играх сурдлимпийцев.

Еще семь медалей выиграли воспитанники школы «Химки» на чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир прошел в городе Алексин Тульской области.

Елена Крутова стала победительницей соревнований в категории блочного лука. Также Анастасия Джиоева выиграла серебро в индивидуальном зачете, а ее команда — золото. Иван Козлов и Александра Косякова разделили 2-е место. Личные бронзу получили Иван Козлов и Константин Донской.

«Наши ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, упорство и дух борьбы среди более 90 параспортсменов из 22 регионов страны. Все были на высоте, и каждый внес свой вклад в успех», — поделился заслуженный тренер России Балат Санданов.

Ранее в ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что один из важных реализованных проектов в сфере спорта — это школьные стадионы, где теперь могут заниматься жители округов.

«Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже. А уж летом часто можно увидеть, что он вообще не работает. 417 школьных стадионов мы открыли для жителей. Спасибо директорам, которые <…> это восприняли. Соответственно, сегодня это позволяет более эффективно, большему количеству людей предоставлять услуги по занятию спортом», — сказал Андрей Воробьев.

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