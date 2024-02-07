Подмосковье 07 февраля 2024, 18:55 Параметры влажности нормализовали в квартирах Подмосковья под контролем инспекторов ГУСТ Госжилинспекция Московской области

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Уровень влажности воздуха — важный показатель в жилых помещениях, который должен находиться в пределах 30-60%. С начала года жители Подмосковья оставили около 30 заявок в ЕДС с просьбой привести показатели в квартирах в соответствии с нормой.

Наибольшее количество заявок оставили жители Воскресенска, Красногорска, Одинцова и Электростали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений в данной категории снизилось на 54%.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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