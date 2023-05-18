Подмосковье 18 мая 2023, 09:25 Пансион, филиал и новый корпус. Как будет развиваться гимназия Примакова в Подмосковье Новый корпус гимназии имени Примакова в Подмосковье откроется к сентябрю

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Гимназия имени Примакова — это один из образовательных кластеров Подмосковья с передовой техникой, кампусами для проживания учеников и педагогов. К сентябрю здесь откроют новый корпус, который расширит научные горизонты для старшеклассников. О грядущих переменах рассказала в интервью «360» директор учреждения Майя Майсурадзе.

Новый корпус для старшеклассников

Одна из флагманских школ Подмосковья — гимназия имени Примакова — значительно расширится к следующему учебному году. Здесь откроют корпус, с которым связывают совершенно новое качество образования.

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«Было принято решение, что в здание перейдут ребята 8-11 классов. Таким образом, мы сформируем образовательную среду для старших детей. Все помещения и их оснащение проектировались под эти новые задачи», — рассказала Майя Майсурадзе.

Например, в корпусе оборудован университетский блок, где не будет привычных школьникам учебных кабинетов. Лекции будут начитывать в аудиториях, построенных по принципу атриума, — как в вузах.

По словам директора гимназии, в здании будет создана максимально взрослая среда, которая познакомит ребят с теми форматами обучения, которые ждут их в университете.

Пансион для одаренных детей

В гимназии имени Примакова подходит к концу первый учебный год с проживанием детей в пансионе. Благодаря этому нововведению здесь обучаются одаренные ребята из 22 регионов России.

«Мы очень переживали о том, как будут чувствовать себя дети, но тщательная подготовка и хороший педсостав определили успех мероприятия. Сейчас, когда год уже завершается, я могу сказать, что он был очень успешным», — отметила Майя Майсурадзе.

Перед открытием пансиона были продуманы все нюансы, подготовлены воспитатели, кураторы, наставники и администраторы.

Некоторые ребята приехали в гимназию из дальних городов и оставались тут на все выходные и каникулы, кроме зимних — на эти случаи у педагогов разработана программа досуга. В свободные от учебы дни школьники посещают мастер-классы, катаются на велосипедах, ездят в парк.

Русская школа в ОАЭ

В сентябре прошлого года у гимназии имени Примакова появился заграничный филиал. Это русская школа в Абу-Даби, которая сейчас завершает свой первый образовательный сезон.

«К нам обратились коллеги из Абу-Даби и предложили создать этот проект, за который мы с интересом взялись. Это очень яркий пример, доказывающий, что российское образование востребовано во всем мире. Те знания и методики, которые накоплены у нас, могут быть успешными и за рубежом», — рассказала директор гимназии.

Часть команды преподавателей сформировали из действующих учителей и воспитателей школы, которые уехали работать по контракту. Сейчас в филиале обучаются более 100 детей.

Не учебой единой

Образовательный процесс в гимназии имени Примакова включил в себя лучшие традиции отечественной школы и успешные иностранные практики Европы и Азии. Дети здесь не только учатся, они проживают интересную жизнь, полную общения, спорта, интересных мероприятий. Несмотря на загруженность, большой объем домашних заданий и дополнительного чтения, ребята находят время и на развлечения.

«Я тоже счастливый директор, потому что нахожусь в сообществе единомышленников, которые не стоят на месте. Они читают книги, интересуются новыми методиками и привносят все это в свои уроки. Мы все стараемся, чтобы детям было интересно», — добавила Майя Майсурадзе.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов. Система флагманских школ дает возможность повышать качество обучения, а детям — реализовать себя и проявить знания в том, что им интересно.