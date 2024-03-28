Подмосковье 28 марта 2024, 13:05 Памятные знаки великим флотоводцам России установят в Балашихе до конца года Администрация Балашиха г.о.

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Памятные знаки шести великим флотоводцам России установят в микрорайоне Купавна в рамках программы «Народный бюджет». Среди них Петр I, Павел Нахимов, Степан Макаров, Николай Кузнецов, Федор Ушаков, Сергей Горшков. Работы планируют завершить до конца года.

Организаторами установки стел выступили представители местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» и жители микрорайона. После этого идею поддержали на портале «Добродел».

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Участники встречи также рассмотрели планы по благоустройству лесопарков, скверов и спортивной площадки в районе Авиаторов. В усадьбе Пехра-Яковлевская планируется установить детские и спортивные площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Также будут обустроены дорожки, пешеходные зоны из экологически чистых материалов, и создана большая сцена для проведения различных мероприятий.

Заместитель главы Балашихи, начальник управления благоустройства администрации города Максим Сидоркин отметил, что все общественные территории долины реки Пехорка будут связаны между собой и благоустроены в рамках единого проекта.

«Строительно-монтажные работы в рамках проекта по созданию оздоровительно-культурной рекреационной зоны и благоустройству Голицынского парка с последующим объединением в маршрут с Кучинским лесопарком запланированы на 2024–2025 годы», — указал Максим Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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