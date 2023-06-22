Подмосковье 22 июня 2023, 19:38 Памятные акции ко Дню памяти и скорби прошли по всему Подмосковью

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Каждый год в День памяти и скорби в Московской области проводят множество патриотических акций, включая «Свечу памяти». В четверг 22 июня тысяча огней осветили Ступино, Пушкино, Ивантеевку и другие округа Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«Мы отдаем дань уважения нашим воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В ней (акции — прим. ред.) традиционно участвуют ветераны, школьники, юнармейцы, волонтеры, неравнодушные жители, а в этом году — и участники специальной военной операции», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

В этот день в Подольске из свечей выложили силуэт курсанта и слово «помним», а в Звездном Городке из пяти тысяч огней — воина Ржевского мемориала.

«Я много друзей потерял на фронте. И такие акции — большое дело, когда можно вновь вспомнить, почтить их подвиг», — поделился ветеран Николай Иванович.

У главного Храма Вооруженных Сил России в Одинцовском округе зажгли 1418 свечей от Вечного огня, привезенного накануне от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде. Кроме того, в память о жертвах Великой Отечественной войны в Храме прошла божественная литургия и панихида.

«Важно, чтобы молодежь Подмосковья помнила памятные даты. Патриотическое воспитание — одно из главных направлений нашей работы. Такие мероприятия показывают настоящую историю, настоящих героев, которых нужно чтить, уважать и почитать», — поделился руководитель регионального штаба движения «Волонтеры Победы» в Пушкинском округе Никита Ильичев.

В парке «Патриот» сегодня работают волонтеры — они раздают всем гостям георгиевские ленточки. В Ногинске в этот день ровно в четыре часа утра юнармейцы, кадеты и неравнодушные жители возложили цветы к Вечному огню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.

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