Подмосковье 05 мая 2023, 21:46 Памятную стелу имени Сергея Рыбникова открыли в Воскресенске

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В Чемодуровской школе в Воскресенске открыли стелу памяти летчика-испытателя Сергея Рыбникова. Он увел падающий самолет МиГ — 29 КУБ от школы и жилых домов.

В катастрофе 10-летней давности никто не пострадал. Рыбников ценой своей жизни уберег сотни семей от страшной беды.

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«Пока мы его помним, пока он в наших сердцах, он будет жить вместе с нами. Он истинный патриот России, на таких, как он мы должны равняться, помнить, чтить, его подвиг бессмертен», — сообщил глава округа Алексей Малкин.

«Мы благодарим весь коллектив учеников за то, что вы храните память о нем. Открыли здесь прекрасный музей, великолепную стелу. Мы будем приезжать сюда и вспоминать», — заявил заслуженный летчик-испытатель РФ Андрей Шишов.

Сергей родился в семье военного пилота, рос в авиационном гарнизоне и с детства мечтал сам стать покорителем неба. На церемонии открытия памятной стелы присутствовали отец, мама, жена и три дочери Рыбникова. Когда Сергей погиб, самой младшей было всего пять месяцев.

«Память в сердцах наших о Сергее будет очень долго жить вместе со школой вместе с памятником. Поэтому огромное спасибо от всех нас, от семейства Рыбниковых», — сообщил отец Рыбникова Виктор.

Стелу спроектировал Геннадий Ярославцев. Инициатором проекта выступила администрация школы совместно с председателем совета директоров Иваном Барановым. Изготовить стелу и установить памятник удалось благодаря филиалу «ВМУ» компании «Уралхим».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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