Подмосковье 29 марта 2024, 14:11 Памятную доску бойцу СВО Виталию Хрущеву открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Мемориальную доску участнику специальной военной операции Виталию Хрущеву установили на фасаде дома № 9 на Носовихинском шоссе в Балашихе, где он жил. Он посмертно награжден орденом Мужества.

Памятную доску открыли в день рождения Виталия, ему могло исполниться 35 лет. Родом мужчина из Оренбургской области. Он отправился на срочную службу в 2010 году, а спустя пять лет пошел добровольцем в Донецк. В октябре 2022 года он стал участником специальной военной операции и погиб во время обстрела в Луганской области.

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«Проявив мужество при исполнении служебного долга, он погиб за нашу страну, за нас, за мирное небо. Мы всегда должны помнить нашу историю и чтить память тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей родины. Вечная память и вечная слава нашим героям», — сказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Матери бойца вручили орден Мужества, которого посмертно удостоился ее сын. Похоронили военнослужащего на Фенинском кладбище.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, об успешных боевых задачах вертолетной эскадрильи в зону спецоперации.

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