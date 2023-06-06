Подмосковье 06 июня 2023, 11:36 Памятник заслуженному работнику промышленности СССР Василию Степнову открыли в Зарайске https://t.me/viktorpetruchenko

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Василий Степнов 30 лет руководил ведущим предприятием советской авиационной промышленности, сыграл важную роль в развитии города Раменского и села Протекино в Зарайске, где он вырос. 4 июня, в день рождения заслуженного работника промышленности СССР, здесь установили памятник выдающемуся земляку.

На торжественной церемонии открытия мемориала присутствовал глава Зарайска Виктор Петрущенко. От отметил, что в городском округе немало людей, которые достойны того, чтобы про них знали, рассказывали в школах и детских садах. Виктор Степнов — один из них.

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На заводе Степнов проработал 40 лет. Он прошел путь от начальника бюро цехового контроля до генерального директора. За особые заслуги перед государством Василий Никитович награжден Орденом Ленина. Несмотря на высокий пост, никогда не забывал о Протекино.

«Он много помогал селу и жителям. Объекты появились здесь благодаря его помощи, поддержке. Поэтому было очень важно, чтобы памятник появился именно здесь, на Родине Виктора Степнова», — отметил директор Зарайского кремля Кирилл Кондратьев.

Расстегнутая рубашка, на лице улыбка — памятник Василию Степнову получился душевным. Именно таким, обаятельным и ярким человеком, его запомнили жители села. Автор бронзового бюста — скульптор Александр Свиязов.

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