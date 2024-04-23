Подмосковье 23 апреля 2024, 15:24 Памятник ветерану Марьяну Курашевичу установят в Ногинске Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Депутаты Богородского округа единогласно поддержали вопрос об установке памятного знака ветерану Марьяну Курашевичу. Его откроют в Ногинске 8 мая.

Марьян Иванович Курашевич родился 2 февраля 1935 года в Белоруссии. В 1952-м он поступил в Харьковское военное авиационное училище. Первое офицерское звание ему присвоили в 1955 году по приказу министра обороны СССР, легендарного маршала Георгия Жукова. В 1961 году Марьяна Курашевича отправили на переподготовку в Монинскую военно-воздушную академию.

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Службу Марьян Иванович закончил в 1988 году в звании полковника. Среди всех заслуженных наград он особенно ценил медали «За боевые заслуги» и «За воинскую доблесть».

В 1995 году Марьян Иванович переехал с семьей на постоянное место жительства в Ногинск.

«Марьяна Ивановича знали и ценили не только как опытного, талантливого, работоспособного руководителя, профессионала своего дела, но и как надежного, верного друга, всегда готового прийти на помощь», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

С июля 2013 года Марьян Иванович возглавлял местный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

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