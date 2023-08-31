Подмосковье 31 августа 2023, 10:22 Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Клину Данила Кирьянов

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Участники общественной организации «Союз Чернобыль» обратились к главе Клина Алене Сокольской с инициативой об установке памятника ликвидаторам последствий катастрофы 1986 года. Место для монумента уже определено — его возведут в Первомайском сквере.

«Именно здесь, в центральной части города предполагается разместить памятник. На первом этапе приведем в порядок и спланируем земельный участок, проведем кронирование деревьев и санитарную очистку. Дизайн-проект обязательно вынесем на общественное обсуждение», — пообещала глава Клина Алена Сокольская.

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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Выброс радиоактивных веществ в атмосферу продолжался более десяти дней. Это крупнейшая катастрофа за всю историю атомной энергетики.

Последствия аварии ликвидировали около 600 тысяч человек, 129 из них — из городского округа Клин. Сейчас в живых остались 44 клинских спасателя, которые лично участвовали в событиях тех лет.

В августе губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил с ними развитие сельских территорий. По его словам, сейчас там проживают около 1,8 миллиона человек.