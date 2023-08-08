Подмосковье 08 августа 2023, 19:11 Андрей Воробьев: сельское население Подмосковья достигло 1,8 миллиона человек Фото: Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил с ними развитие сельских территорий. По его словам, сейчас там проживают около 1,8 миллиона человек.

«Сегодня здесь неравнодушные люди, которые заботятся обо всей деревне. Это не первая такая встреча, мы регулярно общаемся. Население растет, и многоквартирные дома строятся, но ИЖС — больше <…> И когда человек постоянно живет на селе, в деревне, ясно, что качество жизни здесь мы должны обеспечивать. Это базовые потребности — дороги, вода, газ», — заявил глава региона.

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Губернатор попросил местных жителей поделиться насущными проблемами. Староста Солнечногорска сообщил о необходимости газификации деревни Шахматово.

Воробьев отметил, что в регионе реализуется президентская программа «Соцгазификация». Согласно программе, газ появится не только в названной деревне, но и других населенных пунктах округа. Он напомнил, что Подмосковье является лидером по этому показателю.

«Вы знаете, что президент два года назад принял решение, я очень надеюсь, что кого-то из присутствующих это коснулось. Продолжаем газифицировать населенные пункты, потому что проект президент сказал сделать бессрочным. Есть специальная интерактивная карта, на которую нажимаешь и смотришь, куда уже пришел газ», — сообщил Воробьев.

В рамках программы в Подмосковье газифицировали более 2,8 тысячи населенных пунктов и построили свыше четырех тысяч километров газопроводов.

Староста из деревни Воютино Мария Семенова заявила, что в населенный пункт газ проведут в 2026 году, чему все жители очень рады. В деревне 269 домой, добавила женщина.

Фото: Константин Семенец

Предприниматель и лидер общественного движения «Включи Волоколамск» Федор Степанов рассказал губернатору про аналог «Добродела». Это чат «Доброруб», в котором жители напрямую общаются с местной администрацией.

«Так сложилось, что вещи, которые требуют оперативного решения, на 90% проходят через этот чат. Автобусы не приходят, еще что-то — все быстро реагируют», — рассказал Степанов.

«Я часто говорю своим коллегам, что проблемы происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Поэтому, мне кажется, и глава отдела, и глава округа, и губернатор, постоянно должны быть в коммуникации вне зависимости от „Добродела“, „Доброруба“. Не было ни одной встречи, чтобы мы просто друг другу поулыбались», — подчеркнул Воробьев.

Староста деревни Ангелово в Красногорске Николай Григорьев предложил сделать путеводитель по уникальным деревням и селам региона. Степанов напомнил Воробьеву, что открыл в Волоколамске туристический центр, где делают путеводители по округу.

Фото: Константин Семенец

Староста деревни Елгозино в Клину Ольга Панкратова работает фельдшером в Петровской Медицинской амбулатории. Муж Ольги в феврале этого года ушел добровольцем в зону СВО. Она поблагодарила за помощь Андрея Воробьева.

«Спасибо большое нашим ребятам, их семьям. Мы уделяем этому особое внимание. Те, кто находится на передовой, должны понимать, что мы их поддерживаем — отправляем различные вещи, оснащение, обмундирование, технику», — добавил губернатор.

Также Светлана попросила сделать дополнительное освещение автобусных остановок и тротуары вдоль региональных дорог Лотошино — Суворово — Клин — Елгозино и Павельцево — Вертково — Нудоль. Воробьев пообещал проработать вопрос.

Староста деревни Боблово в Клину Николай Бойков поблагодарил губернатора за ремонт дорог в населенном пункте.

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