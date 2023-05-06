Подмосковье 06 мая 2023, 23:34 Память народных ополченцев почтили в Реутове

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В Реутове прошел митинг в преддверии Дня Победы. Мероприятие началось с минуты молчания. После этого жители округа возложили цветы к памятной доске «Реутовских ополченцев».

«Мне сегодня очень приятно иметь возможность вместе с вами возложить цветы на улице Реутовских ополченцев. Эта улица названа в честь более 800 воинов, реутовских ополченцев, про которых мы помним», — сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

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В мероприятии поучаствовали ветераны, школьники и юнармейцы.

«Сегодня мы говорим добрые слова участникам, ветеранам ВОВ. Именно они спасли нашу страну, Европу, мир от фашисткой чумы. 27 миллионов граждан СССР погибли», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

Возложение цветов к мемориальной доске на улице Реутовских ополченцев стало традицией. Ее соблюдают с 2015 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.

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