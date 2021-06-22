Память героев Великой Отечественной войны почтят в парках Подмосковья 22 июня

Программы ко Дню памяти и скорби проводят в парках Подмосковья 21 и 22 июня. В честь всех, кто отдал жизнь за свободу и мирное небо над головой, в рамках акции «Свеча памяти» сегодня пройдет минута молчания. Все мероприятия посвятили участникам событий Великой Отечественной войны.

В Одинцове, в парке «Захарово», 22 июня состоится церемония возложения цветов у братской могилы воинов. Она начнется в 19:00.

В парке «Фабричный пруд», расположенном в Реутове, пройдет показ военного фильма. Сеанс организуют в 19:00.

Акция «Свеча памяти» пройдет в талдомском парке культуры и отдыха «Победа», парке «Константиновский» в Домодедове и не только. Это отметиои в Министерстве благоустройства региона.

Накануне Дня памяти и скорби акция состоялась в Шаховской. Ее участниками стали офицеры пограничных войск и ребята из военно-патриотического отряда «Пограничник».

К акции «Свеча памяти» 21 июня присоединился и Центральный парк культуры и отдыха Люберец.

В Парке имени Лямина, находящемся в Дмитрове, представили литературно-музыкальную композицию «Дети… Война».