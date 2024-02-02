Подмосковье 02 февраля 2024, 14:20 Память героев Сталинградской битвы почтили на митинге в Ногинске Телеканал «360»

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Митинг к 81-летию победы Красной армии в Сталинградской битве прошел на площади Победы в Ногинске. Жители Богородского округа почтили память героев, возложили цветы к Вечному огню и обелиску.

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Более полугода ожесточенные бои шли на территории Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.

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«Во всем мире Сталинград ассоциируется с победой над фашизмом. Сталинградский котел переплавил хваленые дивизии вермахта, смел в труху все стратегические планы фашистов и положил начало Великой Победы», — сказал депутат Богородского округа Владимир Хватов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он оказывает помощь военнослужащим и членам их семей.

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