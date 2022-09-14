Память баскетболиста Давида Берлина увековечили в Подмосковье муралом | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Память баскетболиста Давида Берлина увековечили в Подмосковье муралом пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Портрет легенды отечественного баскетбола Давида Берлина появился в Подмосковье. Мурал создал художник Илья Демченко в ходе стрит-арт фестиваля «Лица Подмосковья», который прошел в Ивантеевке. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Давид Яковлевич — легенда отечественного баскетбола, который оставил яркий след в спортивной жизни страны. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же подмосковного женского баскетбольного клуба „Спартак“, он воспитал олимпийских чемпионок, заложил важнейшие спортивные традиции. Вместе с клубом он стал чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Ронкетти. Ежегодно в Московской области в память о Давиде Яковлевиче Берлине проходит традиционный турнир по стритболу, интерес к которому среди жителей и гостей региона с каждым годом только растет», — сказал Дмитрий Абаренов.

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Стрит-арт фестиваль прошел в Ивантеевке в минувшие выходные на территории парка при Центре культуры и искусств имени Кекушева и стал кульминацией проекта «Лица Подмосковья». Свои работы на фестивале представили 15 художников со всей Московской области. Среди созданных рисунков в стиле граффити — портрет Леонида Носырева, мультипликатора и уроженца Ивантеевки, создателя знаменитого Антошки.

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«С командой проекта мы сотрудничаем и дружим, помогаем достигать намеченных целей. Спасибо художникам, которые украсили территорию Московской области 15 прекрасными работами, и еще две на подходе. Фестиваль-граффити стал яркой частью празднования Дня Ивантеевки», — отметил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Проект «Лица Подмосковья» реализуется некоммерческой организацией «Арион» при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства информационных и соцкоммуникаций Московской области.

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