Подмосковье 27 марта 2024, 12:57 Паллиативные бригады совершили почти 60 тысяч выездов для помощи тяжелобольным в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба Минздрава МО

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Патронажные паллиативные бригады совершили почти 60 тысяч выездов для помощи тяжелобольным пациентам в Подмосковье за год. Их работу контролируют сотрудники координационного центра, которые также помогают с маршрутизацией больных.

Как рассказал в Минздраве Подмосковья, патронажная служба наблюдает пациентов на дому, помогает облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний. Кроме того, медики назначают лекарства и госпитализируют жителей по необходимости.

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«В 2023 году они выполнили более 55 тысяч выездов к пациентам — как к детям, так и к взрослым. А с начала этого года — еще более 1,5 тысячи выездов. Это стало возможным благодаря поступлению в медицинские организации области 17 новых автомобилей для паллиативной службы», — рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк.

Координационный центр по паллиативу и тематический интернет-портал заработали в Подмосковье в 2022 году. Задать все интересующие вопросы жители также могут по телефону +7(498)683-83-83.

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