Подмосковье 12 апреля 2024, 12:00 Пал травы потушили в Луховицах Комитет лесного хозяйства Московской области

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Пал травы ликвидировали в Луховицах 11 апреля. Возгорание произошло вблизи деревни Федоровское.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожарным потребовалось чуть меньше двух часов, чтобы ликвидировать угрозу перехода огня на лес.

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«Убедительно прошу не поджигать сухую траву — это может привести к возникновению пожара. Нужно понимать, что за подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», — сказал заместитель председателя правительства региона, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что штраф за поджог травы может достигать двух миллионов рублей, а также лишения свободы на срок до восьми лет.

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