Пакистанский врач передал в Подмосковье тонну гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Хирург-маммолог Абар Хусейн купил почти тысячу килограммов продуктов, чтобы передать их беженцам из Донбасса. Гуманитарную помощь врач привез подмосковным волонтерам.

Хусейн родом из Пакистана, но уже 15 лет живет в России и занимается реконструкцией молочных желез у женщин после онкологических заболеваний. Приехавшим с территории ДНР и ЛНР людям решил по собственной инициативе, потратив на это около 100 тысяч рублей.

Продукты хирург привез на подмосковный склад, недалеко от Домодедова, и передал волонтерам. Выбирал товары, которые долго хранятся — рис, сахар, манную кашу и так далее. Гуманитарную помощь от пакистанского специалиста уже начали развозить по адресатам.

«Я уроженец Пакистана. Видел, когда эти же страны заезжали в Афганистан. И сотни тысячи людей были беженцами. И я чувствую, насколько им тяжело и трудно. В такой момент их нельзя оставить. Тут неважно, врач [ты], инженер или еще кто-то», — заметил Хусейн.

Он признался, что с закупкой возникли некоторые проблемы. Многие магазины ограничили продажу в одни руки продуктов первой необходимости и перестали отпускать товар оптом. Пришлось поездить подольше и побывать более чем в 10 магазинах по нескольку раз.

«На меня смотрели, как на сумасшедшего: „Этот парень по нескольку раз заходит. Покупает одно и тоже“. Думали, может, запасаюсь», — рассказал хирург.

Хусейн пояснил, что родных в России у него нет, сам он не женат. Поэтому долго не думал: просто заплатил деньги и привез продукты на своей машине.