Пахотные площади в Подмосковье расширят на 40 тысяч гектаров к концу года

В Московской области в этом году растут пахотные площади, которые используются в сельском хозяйстве. С начала года в регионе стали вводить в оборот 5 100 гектаров неиспользованных земель. Их будут задействовать для выращивания зерновых культур, смеси многолетних трав, а также под посадку картофеля и овощей.

Планы достаточно объемные: до конца года в оборот собираются ввести 40 тысяч гектаров земли, которая ранее не использовалась для сельскохозяйственных целей. В мае к такой работе приступили специалисты уже в 28 городских округах Подмосковья.

Как отметили в правительстве Московской области, продовольственную безопасность в регионе обеспечивают двумя путями. Введение в оборот новых земель относится к первому пути — экстенсивному, однако есть еще интенсивный. Он связан с развитием аграрных технологий.

В первую очередь, речь идет о внесении минеральных удобрений. При этом важно соблюдать необходимые пропорции, тогда производительность и урожайность пашни можно увеличить или вполовину, или вообще в два раза.

Сельхозпредприятия Московской области продолжают кормозаготовку. Сейчас началась закладка силосной массы из кукурузы. Об этом ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.