Заготовка кормовой кукурузы началась в Подмосковье

Сельхозпредприятия Московской области продолжают кормозаготовку. Сейчас началась закладка силосной массы из кукурузы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«На полях Подмосковья поспела кукуруза, и сельхозпредприятия региона приступили к заготовке кукурузного силоса. На сегодня убрали 376 гектаров кукурузы на корм. Всего планируется заготовить сочных и грубых кормов на условную голову более 30 кормовых единиц», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что лидерами по заготовке кукурузного силоса стали Луховицкий и Можайский городские округа. Первыми кукурузу на корм скоту начали заготавливать предприятия «РусМилк» и одно из лучших племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы «СПК им. Ленина» из городского округа Луховицы, а также хозяйство «Сокольниково» из Можайска.

Ранее глава Минсельхозпрода отмечал, что в Подмосковье заготовлено порядка 800 тысяч тонн сенажа, около 90 тысяч тонн сена и 60 тысяч тонн силоса для скота на зиму.