24 апреля 2023, 14:22
ВСУ использовали три беспилотных катера при атаке на Севастополь
Минобороны: ВСУ пытались атаковать базу ЧФ в Севастополе 3 беспилотными катерами
Украина попыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, используя три быстроходных безэкипажных катера. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Киевский режим попытался провести атаку 24 апреля, в 03:30 по московскому времени, уточнил представитель военного ведомства.
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Силы противоподводно-диверсионного обеспечения уничтожили все три быстроходных катера противника, когда те подходили к Севастопольской бухте, заявил Конашенков.
«Потерь нет», — отметил генерал-лейтенант.
Ранее в Севастопольской бухте перекрыли рейд после атаки надводных беспилотников. Движение катеров и паромов на время приостанавливали. Морской пассажирский транспорт в бухте уже возобновил работу.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что из-за взрывов уничтоженных морских беспилотников ВСУ пострадало остекление в четырех жилых домах.
Минобороны РФ
Севастополь
Украина
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