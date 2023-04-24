Армия 24 апреля 2023, 14:22 ВСУ использовали три беспилотных катера при атаке на Севастополь Минобороны: ВСУ пытались атаковать базу ЧФ в Севастополе 3 беспилотными катерами Pxhere

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Украина попыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, используя три быстроходных безэкипажных катера. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Киевский режим попытался провести атаку 24 апреля, в 03:30 по московскому времени, уточнил представитель военного ведомства.

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Силы противоподводно-диверсионного обеспечения уничтожили все три быстроходных катера противника, когда те подходили к Севастопольской бухте, заявил Конашенков.

«Потерь нет», — отметил генерал-лейтенант.

Ранее в Севастопольской бухте перекрыли рейд после атаки надводных беспилотников. Движение катеров и паромов на время приостанавливали. Морской пассажирский транспорт в бухте уже возобновил работу.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что из-за взрывов уничтоженных морских беспилотников ВСУ пострадало остекление в четырех жилых домах.