Подмосковье 15 февраля 2023, 18:17 Овцы с уникальным окрасом панд поселились на ферме в Дмитрове

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Овцы с окрасом панды поселились на ферме в Дмитрове несколько лет назад. Их необычный вид привлекает любителей агротуризма. Сейчас семейство уникальных животных ждет прибавление.

Окрас овец породы «Керри Хилл» схож с внешним видом панд. Как рассказал глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов, их исключили из реестра редких не так давно.

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«Хозяйства, взявшие курс на развитие агротуризма, привлекают гостей не только животными, несвойственными нашему региону, но и разнообразными породами сельскохозяйственных животных», — добавил он.

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Овцы этой породы хорошо приспособлены к подмосковному климату. На ферму они попали из племенного хозяйства.

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