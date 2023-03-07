Подмосковье 07 марта 2023, 08:52 «Отвлекаемся от лишних мыслей». Семьи бойцов СВО поблагодарили губернатора Воробьева за заботу Семьи бойцов СВО в Подмосковье поблагодарили губернатора Воробьева за телемост с близкими Телеканал «360»

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Семьи участников спецоперации поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку, и в частности — за телемост с бойцами, проведенный накануне 23 Февраля. Мероприятия, которые проводят власти в Подмосковье, отвлекают от переживаний за бойцов, призналась главе региона сестра двух мобилизованных, Екатерина из Люберец.

«Екатерина произнесла важную мысль — та забота и внимание, которые мы должны и обязаны проявлять к семьям военных, помогает им хоть немного отвлечься от переживаний, от слез», — отметил Андрей Воробьев в Telegram-канале.

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Он добавил, что девушка регулярно старается поддерживать всех бойцов — помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь на передовую, проводит больше времени с племянниками. В Подмосковье немало таких, как она, — кто даже в тылу старается помочь близким на фронте, констатировал губернатор.

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«У старшего брата двое детей, они ходят в детсад бесплатно, тоже оказывается помощь. <…> Люберцы активно помогают, обзванивают нас, родственников, постоянно проводятся встречи», — рассказала она.

Екатерина участвовала в телемосте с военнослужащими и отметила, что для семей это было очень ценно — видеть близких живыми и невредимыми.

Андрей Воробьев пояснил, что это была идея членов его команды.

«Мы тоже беспокоились, уместно ли это, Это эмоциональный, сложный разговор. Но, по отзывам семей, мы все сделали правильно. И накануне праздника вы смогли пообщаться», — сообщил глава Московской области.