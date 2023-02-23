Подмосковье 23 февраля 2023, 10:57 «Время выбирает нас». Андрей Воробьев заявил о гордости бойцами СВО из Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил бойцов СВО во время телемоста в Наро-Фоминске Пресс-служба губернатора Московской области

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В канун Дня защитника Отечества в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске устроили телемост между участниками спецоперации, находящимися в Луганской Народной Республике, и их семьями. Прямую связь организовали власти Московской области при поддержке Минобороны. Близкие смогли увидеть своих героев впервые за долгое время. Губернатор Андрей Воробьев поздравил бойцов, пообещал любую необходимую помощь и успокоил: их семьям тоже окажут всевозможную поддержку.

В штабе 4-й гвардейской танковой дивизии собрались родители, братья и сестры, жены и дети участников СВО. Все сильно волновались, некоторые признавались, что не спали всю ночь. Всем не терпелось увидеть близких хотя бы на экране, и когда это произошло, многие не смогли сдержать слез.

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Бойцы отрапортовали: настроение отличное, эмоций много, но все — положительные. Они поприветствовали родных и поблагодарили их за поддержку, а также поздравили с Днем защитника Отечества губернатора Андрея Воробьева и выразили ему «огромную благодарность» за поддержку.

«Я очень надеюсь, что все задачи, которые стоят, вы мужественно, героически реализуете. Если что-то нужно от нас дополнительно, какие-то вопросы, — может, не в прямом эфире, через семьи передавайте, мы обязательно уделим внимание», — пообещал губернатор Воробьев.

Он напомнил, что президент, выступая с посланием Федеральному собранию, уделил особое внимание теме участников СВО и их семей, поручил заботиться о родных и близких ребят.

Наша задача — не только взаимодействие с командирами и поставка оборудования, всего того, что необходимо и расходуется в боевых действиях, но и внимание к семьям. Задача — чтобы независимо от времени года это внимание, эта чуткость не ослабевали и мы решали их с детьми, с семьями, с женами, которые вас любят и очень ждут. Мы здесь свою вахту несем и стараемся решать эти задачи, потому что понимаем, насколько вы переживаете. Здесь мы вас не подведем, поверьте. Можете максимально рассчитывать на нашу поддержку Андрей Воробьев губернатор Московской области

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что власти региона и городских округов стараются отвечать на любые вопросы родственников мобилизованных, вникать в любые ситуации. Ведь когда глава семьи далеко, часто возникают непредвиденные сложности.

«Мы понимаем, что это тяжелая доля, но время не выбираем, время выбирает нас», — заметил Андрей Воробьев.

Сестра двух мобилизованных из Люберец подтвердила: помощь семьям оказывают постоянно, глава городского округа Владимир Волков регулярно устраивает встречи с ними, поддерживает.

«Все проблемы решаются здесь и сейчас. И гумпомощь уже не раз передавали на передовую», — добавила девушка.

Она пожелала брату, присутствовавшему на телемосте, мужественно сражаться и возвращаться с победой. Душевные пожелания прозвучали и от других членов семей мобилизованных. Один за другим микрофон брали матери и отцы, сестры и братья, жены, немного стесняющиеся дети — и, полными нежности и гордости глазами глядя на своих героев через экран, произносили то, что было на сердце.

Андрей Воробьев вспомнил недавний разговор с кадровыми офицерами, опытными бойцами, которые провели много времени на передовой. Он спросил их, как справляются мобилизованные.

«Я услышал очень искренние и теплые слова. Бойцы сказали, что, наверное, около месяца притирка была, а сейчас и не отличишь мобилизованных от профессиональных военных, особенно это касается тех, кто прошел слаживание, знает нюансы тактики и ведения боевых действий. Поэтому, ребята, гордимся вами, красавцы!» — обратился губернатор к участникам спецоперации.

Близкие бойцов поблагодарили губернатора за возможность увидеть их перед праздником. Он отметил, что сам служил в армии и знает, насколько и военнослужащим важно в такой момент видеть близких. Андрей Воробьев добавил, что, если на это будет запрос, общение бойцов с семьями в таком формате можно будет продолжить.