Подмосковье 23 марта 2023, 09:00 Отремонтированные очистные сооружения в Мытищах запустят в работу в июле

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Очистные сооружения капитально отремонтировали в деревне Марфино. Расположенный на территории городского округа Мытищи комплекс планируют запустить в работу к 1 июля.

На очистных сооружениях санатория «Марфинский» провели капремонт: заменили более двух километров сетей водоотведения, обновили насосную станцию и благоустроили внутреннюю территорию.

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«[Это] улучшение бытовых условий в разрезе приема стоков <…> жилых домов и улучшение экологической обстановки в регионе, потому что новое оборудование позволяет более бережно относиться к окружающей среде», — отметил заместитель начальника отдела эксплуатации филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Московской области Денис Благодатский.

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Старые очистные сооружения здесь были построены еще 40 лет назад. Тогда очистка сточных вод проходила в два этапа, а теперь их три.

«Первый этап — механическая очистка сточных вод от крупных предметов, тряпок, примесей песка и щебня. Следующим этапом идет физико-химический этап очистки. Будет производиться очистка от крупных взвесей, нерастворимых взвесей, также будет применяться биологическая очистка стоков микроорганизмами. И самый последний этап — обезвоживание сточных вод и превращение во фракцию с последующим вывозом на иловые площадки», — отметил начальник жилищно-коммунальной службы № 5 филиала по Москве и Московской области ФГБУ «ЦЖКУ» Ильяс Мартынов.

Отремонтированные очистные сооружения запустят в работу летом, когда на улице установится плюсовая температура не ниже +11 градусов. Это важно для бактерий, которые участвуют в очистке сточных вод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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