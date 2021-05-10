Отопление в Домодедове начнут отключать 11 мая

Отопительный сезон в городском округе Домодедово завершат во вторник, 11 мая. Начиная с этого дня батареи в квартирах жителей начнут остывать. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета на своей странице во «ВКонтакте».

«Установившаяся температура атмосферного воздуха позволяет завершить отопительный сезон в городском округе Домодедово. 11 мая в округе начинается отключение теплоносителя», — говорится в сообщении.

В администрации городского округа Королев сообщили, что отключение отопления в домах муниципалитета начнется в понедельник, 10 мая.

Решение принято в соответствии с постановлением правительства России. Окончание отопительного периода назначается в сроки, когда температура на улице в течении пяти дней остается выше +8 градусов.

С понедельника, 10 мая, постепенное отключение отопления начнется в квартирах москвичей. Как заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, процесс займет пять дней.

Первыми под отключение отопления попадут промышленные и административные здания. После этого тепло перестанут подавать в жилые дома, школы, детские сады и больницы.