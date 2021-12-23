Отопление 60 домов Серпухова стало надежнее благодаря реконструкции котельной

Котельная № 33 заработала в Серпухове после реконструкции. Она обеспечит качественное отопление 50 жилых домов, трех социальных и семи коммерческих построек.

Реконструкцию выполнили по концессионному соглашению между компанией «Газпром теплоэнерго Московская область» и Серпуховом.

Министр энергетики региона Александр Самарин сообщил, что в котельной полностью заменили оборудование, трубопроводы и остальные элементы.

Он добавил, что сейчас продолжается работа по привлечению внебюджетных источников финансирования, выполняемая по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Это уже позволило дополнительно вложить в строительство и реконструкцию теплосетей 19 миллиардов рублей. До конца 2021 года концессионные соглашения планируют заключить в Воскресенске, Клину, Солнечногорске, Сергиевом Посаде.

Инвестиции позволят обеспечивать жителей бесперебойным теплоснабжением и горячим водоснабжением с ощутимыми эффектами в части снижения расходов на оплату счетов за используемые ресурсы Александр Самарин.

Котельную в Серпухове торжественно открыли после большой реконструкции при участии первого заместителя министра энергетики Московской области Ольги Рогановой, первого заместителя главы администрации Серпухова Олега Сотника и генерального директора «Газпром теплоэнерго МО» Вячеслава Васина.