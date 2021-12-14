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    14 декабря 2021, 12:43

    Модернизацией теплосетей четырех округов Подмосковья займется «Газпром теплоэнерго»

    Анастасия Аброськина, Анатолий Минкин

    Ремонтом и обновлением теплосетей в Сергиевом Посаде, Воскресенске, Клину и Солнечногорске займется «Газпром теплоэнерго». Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Модернизацией теплосетей четырех округов Подмосковья займется «Газпром теплоэнерго»

    Он подчеркнул, что на этой неделе власти региона заключат с компанией концессионные соглашения, по которым инвестор проведет работы по обновлению теплосетей.

    «На этой неделе мы заключаем сразу четыре концессионных соглашений с „Газпром теплоэнерго“. Очень долгожданные. По модернизации теплосетей, котельных. Это Воскресенск, Клин, Солнечногорск и Сергиев Посад», — рассказал глава Подмосковья.

    Он поблагодарил вице-губернатора Евгения Хромушина за переговоры с компанией и договоренности о соглашениях. Заодно Андрей Воробьев поздравил его с днем рождения.

    «Это прекрасный подарок огромному количеству людей. И спасибо „Газпрому“. Я знаю, что вы тесно работали с командой и нашли полное взаимопонимание по этим направлениям», — обратился губернатор Подмосковья к Евгению Хромушину.

    Андрей Воробьев отметил, что в регионе остро стоит вопрос о модернизации очистных сооружений. Он поручил блоку правительства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство, продолжить работу с Минстроем России, чтобы решить эту проблему.

    Концессионные соглашения с «Газпром теплоэнерго» предусматривают передачу ему в эксплуатацию теплосетей четырех округов до 2045 года.

    В обязанности инвестора входит строительство и модернизация объектов. Для компании это не первое такое соглашение в Московской области. В прошлые годы «Газпром теплоэнергия» заключил пять концессионных соглашений с городскими округами Пушкино и Серпухов.