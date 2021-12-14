Модернизацией теплосетей четырех округов Подмосковья займется «Газпром теплоэнерго»

Ремонтом и обновлением теплосетей в Сергиевом Посаде, Воскресенске, Клину и Солнечногорске займется «Газпром теплоэнерго». Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что на этой неделе власти региона заключат с компанией концессионные соглашения, по которым инвестор проведет работы по обновлению теплосетей.

«На этой неделе мы заключаем сразу четыре концессионных соглашений с „Газпром теплоэнерго“. Очень долгожданные. По модернизации теплосетей, котельных. Это Воскресенск, Клин, Солнечногорск и Сергиев Посад», — рассказал глава Подмосковья.

Он поблагодарил вице-губернатора Евгения Хромушина за переговоры с компанией и договоренности о соглашениях. Заодно Андрей Воробьев поздравил его с днем рождения.

«Это прекрасный подарок огромному количеству людей. И спасибо „Газпрому“. Я знаю, что вы тесно работали с командой и нашли полное взаимопонимание по этим направлениям», — обратился губернатор Подмосковья к Евгению Хромушину.

Андрей Воробьев отметил, что в регионе остро стоит вопрос о модернизации очистных сооружений. Он поручил блоку правительства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство, продолжить работу с Минстроем России, чтобы решить эту проблему.

Концессионные соглашения с «Газпром теплоэнерго» предусматривают передачу ему в эксплуатацию теплосетей четырех округов до 2045 года.

В обязанности инвестора входит строительство и модернизация объектов. Для компании это не первое такое соглашение в Московской области. В прошлые годы «Газпром теплоэнергия» заключил пять концессионных соглашений с городскими округами Пушкино и Серпухов.