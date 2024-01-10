10 января 2024, 10:55
Отопление провели к 146 домам в Климовске
Андрей Воробьев: тепло поступило в 146 из 176 домов Климовска
В Климовске отопление работает в 146 из 176 домах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек», — написал он.
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Осталось подвести тепло еще к 37 домам, отметил глава Подмосковья. Воробьев добавил, что без отопления пока находятся 12 многоэтажек в центральной части города. До конца дня 10 января работы по ним закончат.
Бригады рабочих всю ночь трудились над восстановлением отопления в подольском микрорайоне. Андрей Воробьев организовал оперштаб по вопросам тепла и электроснабжения в Климовске.
Климовский специализированный патронный завод в Подольске национализируют, а его котельную модернизируют. Предприятие укомплектуют квалифицированными кадрами. Ранее Воробьев допустил, что в Климовске может появиться дополнительная котельная.
Андрей Воробьев
Отопление
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