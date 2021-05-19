Жители Подмосковья смогут отменить налог на пострадавшую машину в МФЦ
Подмосковные МФЦ начали оказывать услугу по отмене налога на пострадавший и утилизированный транспорт. Это, например, машины, испорченные во время пожара или аварии. Восстановить их уже не удастся.
Раньше за такой услугой требовалось обращаться в налоговую службу. Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
По его словам, Московская область стремится упростить услуги, руководствуясь принципом «одного окна».
Федеральные услуги, которые появились недавно, уже можно получить в МФЦ без посещения других инстанций
Так, в офисах «Мои документы» жители смогут подать заявление о прекращении налоговых исчислений на транспорт.
«А запись на удобное время доступна на региональном портале госуслуг», — напомнил Рымар.
Как получить услугу?
Заявление примут в любом МФЦ Московской области, причем независимо от места регистрации. Услуга прекратит налоговые исчисления с первого числа месяца ликвидации автомобиля, а не с момента снятия с регистрационного учета.
С собой необходимо будет взять набор документов. Среди них удостоверение личности заявителя или представителя, а также подтверждение полномочий лица, подписавшего заявление и представившего его в МФЦ.
Вместе с заявлением в МФЦ региона можно подать документы, подтверждающие уничтожение машины.