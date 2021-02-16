Услуга по признанию банкротства появилась в 126 МФЦ Подмосковья

Услугу по признанию банкротства начали предоставлять в 126 МФЦ Подмосковья. Жителям, которые остались без возможности оплачивать долги, предложат подать здесь заявление на решение вопроса без суда.

Теперь подать заявление на признание банкротства можно будет и в МФЦ. Это подчеркнул министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

В отличие от установления банкротства через суд заявителю не нужно платить госпошлину, вознаграждение арбитражного управляющего. Услуга полностью бесплатна Максим Рымар.

Он добавил, что еще одно преимущество такой услуги — срок ее оказания. Признание банкротом через МФЦ занимает полгода, а судебная процедура может длиться несколько лет.

Кому доступна услуга?

Воспользоваться новым сервисом смогут жители Подмосковья, у которых накопились долги на сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Их размер рассчитывают ко дню подачи заявления в МФЦ.

Если сумма больше 500 тысяч рублей, для решения вопроса потребуется обратиться исключительно в Арбитражный суд.

Чтобы оформить банкротство, необходимо предоставить заявление, которое можно заполнить в МФЦ, а также документы, подтверждающие личность, место жительства и список известных кредиторов.

На процедуру отводят полгода со дня включения сведений о возбуждении внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Если в течение полугода имущественное положение гражданина не улучшится, то он будет признан банкротом, долги будут списаны.