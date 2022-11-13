Подмосковье 13 ноября 2022, 03:37 «Отличный результат!» Министр спорта Подмосковья рассказал о победе спортсменки из Можайска на чемпионате мира по самбо Министр спорта Подмосковья Абаренов рассказал о победе Черевань в чемпионате мира по самбо Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Подмосковная спортсменка Карина Черевань взяла золото на чемпионате мира по самбо. Девушка выступала в весовой категории до 65 килограммов. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что самбистка показала отличный результат.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 13 ноября в Киргизии.

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«В финальной схватке Карина одолела соперницу из Нидерландов. Первое же выступление Карины на чемпионате мира приносит золото и звание заслуженного мастера спорта! Отличный результат!» — сказал Абаренов.

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В финальном поединке самбистка из Подмосковья одолела соперницу досрочно болевым приемом.

В турнире участвуют 420 представителей из 55 стран. Сборную России представляет 21 спортсмен. Карина Черевань — единственная в составе сборной представительница Московской области.

Девушка является воспитанницей можайской школы самбо, отметил Абаренов. С первых шагов в спорте ее сопровождает тренер Валерий Нагулин.

«Вместе они шли к этой победе и сегодня доказали, что Карина — лучшая в мире. В настоящее время по решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Можайске ведутся работы по строительству нового дворца спорта для можайской школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, открытие комплекса запланировано на 2023 год», — добавил Абаренов.

С золотой медалью Черевень уже поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что давно знает спортсменку, а также назвал ее примером волевой девушки, которая успевает тренировать детей, передавать им свой опыт и настрой.