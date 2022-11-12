Подмосковье 12 ноября 2022, 23:26 «Так держать и только вперед!». Воробьев поздравил самбистку из Подмосковья с победой на чемпионате мира Самбистка Черевань из Подмосковья завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Бишкеке Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Читать 360tv в

Спортсменка из Подмосковья Карина Черевань одержала победу в чемпионате мира по самбо. С золотой медалью ее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал Черевань примером волевой девушки, которая успевает тренировать детей, передавать им свой опыт и настрой. Поздравление опубликовали в Telegram-канале губернатора.

Реклама

Чемпионат мира по самбо сейчас проходит в Бишкеке. Черевань победила в весовой категории до 65 килограммов. В финале соревнования россиянка смогла одолеть представительницу Нидерландов Ван Дун Сем.

«Наша Карина Черевань — чемпионка мира по самбо! <…> Знаю Карину давно и не удивлен таким высоким результатом», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что Черевань — воспитанница можайской школы самбо.

«Пример волевой девушки, которая успевает тренировать детей, передавать им свой опыт и настрой. <…> Теперь все знают, что наша подмосковная спортсменка — лучшая в мире. Так держать и только вперед!» — отметил Воробьев.

Он также выразил благодарность тренеру Черевань Валерию Нагулину.