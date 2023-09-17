Важное 17 сентября 2023, 14:24 Открытый в Новоазовске пешеходный мост назвали Подмосковным Пушилин поблагодарил губернатора Подмосковья Воробьева за мост в Новоазовске

Читать 360tv в

Церемония открытия пешеходного моста прошла в Новоазовске. Над ним работали строители из Московской области, поэтому жители города выбрали для нового объекта название Подмосковный мост. На торжественное открытие прибыл временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В своем выступлении он поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за помощь, которую оказывают региону.

Реклама

«Мы с Андреем Юрьевичем на связи. Он действительно держит руку на пульсе, и самое важное — не для галочки все это делается. Это все видят. Если это мост, то он делается качественно, по российским стандартам», — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что для жителей региона очень важна подсветка моста в цвета российского флага.

«Казалось бы, что это мелочь, но это важная часть составляющей для жителей и города», — подчеркнул он.

В ходе торжественной церемонии на мост приехали молодожены. Энергетик из Новоазовска принимал участие в работе над переправой. Вместе с невестой по старой традиции он повесил на перила моста замок — как символ нерушимости брака.

«То, что ваша новая жизнь начинается на мосту, — это хороший знак, хороший сигнал. А мы, люди русские, верим в какие-то символы, знамения, поэтому уверен, что вы будете счастливы. Берегите друг друга, цените вашу семью и рожайте много детей. Хорошую традицию закладываете», — подбодрил молодоженов Денис Пушилин.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин рассказал, что пешеходный мост соединит районы Новоазовска, расположенные на разных берегах реки Еланчик. По его словам, теперь местным жителям не нужно выбирать обходные маршруты, чтобы попасть из одной части города в другую.