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    13 августа 2022, 21:01

    Открытие информационных табличек проекта «Живая Память» провели в городском округе Истра

    Анастасия Борискова

    В деревнях Новинки и Крюково городского округа Истра 13 августа провели торжественное открытие информационных табличек патриотического проекта «Живая Память».

    Открытие информационных табличек проекта «Живая Память» провели в городском округе Истра

    Проект поддержал Фонд президентских грантов, его реализует союз журналистов Подмосковья при содействии администрации городского округа Истра.

    Открытие информационных табличек проекта «Живая Память» провели в городском округе Истра | Изображение 1

    Проект собирает информацию о жителях деревень — участниках Великой Отечественной войны. Информационные таблички содержат QR-код, который позволяет перейти на интерактивный сайт с материалами о ветеранах. В июне этого года такие таблички установили в деревнях Санниково и Обновленный Труд городского округа Истра.

    «Очень важно в наше время не забывать подвиги предков, мы должны знать и помнить о солдатах, защищавших нашу Родину. Наш журналистский долг помочь молодому поколению найти путь к этой информации», — отметила руководитель проекта, председатель союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева.

    Когда проект только начинали, в деревнях отсутствовали памятники односельчанам, память о ветеранах угасала. Формат памятной доски с переходом на сайт, наполненный историями людей, помогает не забывать историю современным жителям деревень.

    Открытие информационных табличек проекта «Живая Память» провели в городском округе Истра | Изображение 2

    О новых возможностях по поиску информации о своих близких, появившихся в связи с ресурсами союза журналистов Подмосковья, но мероприятии рассказала автор идеи проекта местный журналист Наталья Акуленок.

    «На сайте выложена еще не вся информация, работа продолжается. Мы будем ждать дополнений и уточнений для создания максимально полной исторической картины», — обратилась к жителям деревень Наталья Акуленок.

    В Новинках Роман Чикин местный историк и краевед, собравший интересные исторические материалы по своей деревне и односельчанам, отметил значимость популяризации истории родного края и важность таких проектов, позволяющих донести информацию большему количеству людей. Здесь же участник совета ветеранов, узница концлагеря Вера Федоровна Смирнова рассказала о том, что ей пришлось пережить в годы детства, совпавшие с самыми страшными моментами XX века.

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