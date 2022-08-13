Открытие информационных табличек проекта «Живая Память» провели в городском округе Истра

В деревнях Новинки и Крюково городского округа Истра 13 августа провели торжественное открытие информационных табличек патриотического проекта «Живая Память».

Проект поддержал Фонд президентских грантов, его реализует союз журналистов Подмосковья при содействии администрации городского округа Истра.

Проект собирает информацию о жителях деревень — участниках Великой Отечественной войны. Информационные таблички содержат QR-код, который позволяет перейти на интерактивный сайт с материалами о ветеранах. В июне этого года такие таблички установили в деревнях Санниково и Обновленный Труд городского округа Истра.

«Очень важно в наше время не забывать подвиги предков, мы должны знать и помнить о солдатах, защищавших нашу Родину. Наш журналистский долг помочь молодому поколению найти путь к этой информации», — отметила руководитель проекта, председатель союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева.

Когда проект только начинали, в деревнях отсутствовали памятники односельчанам, память о ветеранах угасала. Формат памятной доски с переходом на сайт, наполненный историями людей, помогает не забывать историю современным жителям деревень.

О новых возможностях по поиску информации о своих близких, появившихся в связи с ресурсами союза журналистов Подмосковья, но мероприятии рассказала автор идеи проекта местный журналист Наталья Акуленок.

«На сайте выложена еще не вся информация, работа продолжается. Мы будем ждать дополнений и уточнений для создания максимально полной исторической картины», — обратилась к жителям деревень Наталья Акуленок.

В Новинках Роман Чикин местный историк и краевед, собравший интересные исторические материалы по своей деревне и односельчанам, отметил значимость популяризации истории родного края и важность таких проектов, позволяющих донести информацию большему количеству людей. Здесь же участник совета ветеранов, узница концлагеря Вера Федоровна Смирнова рассказала о том, что ей пришлось пережить в годы детства, совпавшие с самыми страшными моментами XX века.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как узнать обо всех интересных событиях Подмосковья онлайн.