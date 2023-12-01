Подмосковье 01 декабря 2023, 16:48 Открытие 30 больших катков запланировали в Подмосковье до конца декабря Министерство благоустройство Московской области

Читать 360tv в

В Московской области откроют 30 крупных катков с искусственным льдом до конца декабря этого года. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Мы уже открыли четыре больших катка в Черноголовке, Одинцове, Химках и Красногорске. Сегодня, 1 декабря, состоится открытие еще 11 катков с искусственным покрытием», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Реклама

Еще в октябре заработал каток в Черноголовке. В парке Малевича в Одинцове его открыли 19 ноября. Он работает в будни с 11:30 до 21:00, а выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:30. На этой неделе открыли еще два катка: в парке Юбилейный в Химках и на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

В эту пятницу заработали еще 11 мест со льдом. Теперь прокатиться на коньках можно в парке Пехорка в Балашихе, в городском парке Долгопрудного, на катках «АРТ» и МБОУ «Вершина» в Красногорске, в Наташином парке в Люберцах, в парке Елочки в Домодедове, парке Питомник в Серпухове и парке Талалихина в Подольске. Также ледовые арены открылись в Мытищах на улице Мира, 2, в ЦДК Калинина в Королеве и в Ступине на проспекте Победы.

В субботу, 2 декабря, катки начнут свою работу в Центральном парке в Люберцах и в Одинцовском парке Раздолье.

Также 15 декабря для жителей станут доступными катки школы № 1 в поселке Бутово Ленинского округа и школы № 1 Мисайлово. В Солнечногорске покататься на коньках можно будет на Центральной площади. Остальные девять катков запустят 23 декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».