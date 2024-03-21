Подмосковье 21 марта 2024, 12:45 Отделение гинекологии Коломенского перинатального центра приняло более 600 пациенток с начала года Пресс-служба Коломенского ПЦ

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Более 600 пациенткам оказали помощь в отделении гинекологии Коломенского перинатального центра с начала 2024 года. Свыше шести лет в медучреждении оказывают помощь беременным на ранних сроках, а при необходимости и в послеродовом периоде.

Отделение гинекологии оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. С его помощью медики проводят полостные и эндоскопические оперативные вмешательств разных уровней сложности.

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«В отделении гинекологии проводится хирургическое лечение бесплодия, гиперпластических процессов эндометрия, органосохраняющие операций при доброкачественных новообразованиях матки и придатков больших размеров, операции при опущении половых органов с применением сетчатых имплантов», — отметил заведующий отделением гинекологии Коломенского перинатального центра Александр Бирюков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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