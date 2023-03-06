06 марта 2023, 13:16
Отделение «Движения первых» открыли в Химках
Еще одно отделение молодежной организации «Движение первых» открылось в Химках. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
Отделение начало работать в химкинской школе № 21. Ребята, вступившие в ряды Российского движения детей и молодежи, смогут выполнять проекты и заниматься общественными инициативами. Это возможность найти единомышленников, развиваться и постоянно узнавать что-то новое.
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В регионе открыто уже более 200 первичных отделений движения.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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