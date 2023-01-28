Подмосковье 28 января 2023, 14:44 Отделение «Движение первых» появилось в Щелкове

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В Щелкове открылось первичное отделение «Движение первых» для детей и молодежи. В него вошли учащиеся школы № 17.

Церемония открытия прошла торжественно. В ней поучаствовали представители каждого класса, школьные активисты, педагоги и почетные гости.

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Во время мероприятия дети рассказали о своей деятельности, планах и о том, каким видят свое будущее и будущее страны.

Отметим, создание «Движения первых» поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю 2024 года в Павловской Слободе достроят школу на 1,1 тысячи детей. Он проверил строительство и пообщался с родителями.

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