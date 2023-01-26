Важное 26 января 2023, 17:42 «Она будет великолепной». Губернатор Воробьев — о строительстве школы в Павловской Слободе Воробьев: новая школа ликвидирует вторую смену в Павловской Слободе

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Современная школа для 1,1 тысячи учеников ликвидирует вторую смену в Павловской Слободе. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ее откроют к сентябрю 2024 года. Он проверил строительство и пообщался с родителями детей.

Новый образовательный центр крайне необходим в Павловской Слободе. Сейчас в этом населенном пункте всего одна школа, рассчитанная на 650 ребят. Однако учатся в ней уже около 1,2 тысячи человек.

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Решить проблему со второй сменой поможет современная школа, которую достроят уже к началу осени.

Истра активно развивается, и один из главных вопросов — школы, детские сады, спортивный комплекс, парки. Эта школа будет сдана 1 сентября 2024 года. Андрей Воробьев

Школу разделят на блоки начальных, средних и старших классов. Внутри появятся мастерские и лаборантские, кружки, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, кабинет врача и не только.

«Кто-то из детей занимается спортом, кто-то стихи пишет, кому-то нравится физика и математика, поэтому наша задача — создавать в Подмосковье разные условия, разные возможности для детей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

«Новая школа будет великолепной»

Рядом, буквально в километре от новой школы, сейчас строят уникальный лицей имени Долгих, где будет уклон на IT и инженерию. Губернатор подчеркнул, что и школа на 1,1 тысячи мест будет такой же качественной, как лицей.

Новая школа будет великолепной, мы это можем гарантировать. Ее строит та же компания, что и лицей имени Долгих. Андрей Воробьев

Он добавил, что еще одну школу сейчас строят в микрорайоне Восточном в Истре.

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