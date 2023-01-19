Подмосковье 19 января 2023, 13:50 Отделение для лечения детей с аллергией и иммунными заболеваниями открылось в Мытищах

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Отделение аллергологии-иммунологии НИКИ детства открыли в Мытищах. Там обустроили стационары, лабораторию и отделение педиатрии.

Главный аллерголог-иммунолог региона Андрей Продеус рассказал, что отделение поможет бороться с болезнями иммунной системы. Ранее по программе «Подмосковье без аллергии» в области наладили лечение бронхиальной астмы и крапивницы, а теперь смогут заняться более сложными болезнями.

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Главные педиатр региона Нисо Одинаева отметила, что новое отделение уникально, потому что в нем смогут следить за состоянием ребенка в дневном стационаре, а врачам будет помогать в работе искусственный интеллект.

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«Такие технологии позволяют, например, на расстоянии просмотреть функции внешнего дыхания ребенка. В таком формате — это первое подобное отделение в России», — подчеркнула она.

Недавно новые технологии помогли врачам клиники спасти трехмесячного ребенка со спинальной мышечной атрофией. Благодаря быстрой диагностике пациент оперативно получил необходимое лекарство и восстановился в течение двух месяцев.

В новом отделении открыто 30 коек дневного и 11 — круглосуточного стационара. Пациентов будут обследовать в собственно лаборатории клиники, а также проводить УЗИ на оборудовании экспертного класса.

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